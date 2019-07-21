За кого болел Влашич в матче "Динамо" – "Рубин"? Отвечает хавбек ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич посетил матч 2-го тура РПЛ "Динамо" – "Рубин" (0:1). 21-летний хорват поделился с "СЭ" впечатлениями об игре.

– Пришли с Кристияном Бистровичем поболеть за своего друга, защитника Филиппа Уремовича из "Рубина". Мы вместе играем в сборной, – сказал Влашич.

– ЦСКА и "Динамо" дружат. Получается, вы были сегодня против братской команды?

– Конечно, знаю. Надеялся, что "Динамо" победит, а мой друг сыграет хорошо (улыбается).

– Как вам матч?

– В первом тайме ничего особо интересного не было, но после удаления игрока "Рубина" "Динамо" стало атаковать. Думал, что бело-голубые забьют на последних минутах. Гол гостей действительно удивил.

– Следующий матч у ЦСКА против "Локомотива". Железнодорожники выиграли у "Тамбова". Удалось посмотреть игру?

– Нет, не получилось. У "Локо" хорошая команда. Помню матчи в прошлом году. Было тяжело. Но думаю, что мы выиграем в следующем туре. (Ярослав Сусов)

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