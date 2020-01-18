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Юрий Семин — о Фарфане: «С возвращением бомбардир!»

10:39
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин опубликовал в своем Instagram новую фотографию со сборов москвичей.

«С возвращением бомбардир!» — подписал фото с Джефферсоном Фарфаном Семин.

35-летний Фарфан тренируется с командой по индивидуальной программе. Форвард получил травму колена летом 2019-го в матче против Бразилии (0:5).

Игроки «Локомотива» проводят тренировочный сбор в Испании. Он продлится до 27 января.

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