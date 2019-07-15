Юрий Семин: "Нам не хватило эмоций"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ничью в матче 1-го тура российской премьер-лиги с "Рубином" (1:1).

– Не хватило эмоций, которые были в предыдущей игре. Поэтому и не победили. Чтобы мы не пытались сделать, не смогли привести эмоции на должный уровень.

– Как вы считаете, пенальти был? И можно было бы засчитывать гол со штрафного, ведь в стенке стоял игрок вашей команды?

– Сложно определить. Если бы был видеоповтор, можно было бы определить, какое расстояние было до стенки. А по поводу попадания в руку... судья так посчитал. Может быть, используя ВАР, он бы принял другое решение. (Александр Рогулев)

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