Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал травму защитника команды Владислава Игнатьева. 32-летнего футболиста заменили во втором тайме матча 26-го тура чемпионата России с "Енисеем" и унесли на носилках.

– Что с Игнатьевым?

– Сильное рассечение, швы накладываю на голеностопе. Пока неизвестно, что с ним точно. (Александр Рогулев)

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Игнатьев покинул поле на носилках в матче с "Енисеем"