Юрий Семин: "Для Фарфана сезон пропал"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал состояние травмированных игроков команды на старте сезона после матча первого тура чемпионата России с "Рубином" (1:1).

– Тот состав, который мы наигрывали, он и вышел. Кроме травмированных игроков, – сказал Семин.

– Когда хоть кто-то из травмированных вернется?

– Мне сложно сказать. Большая группа игроков не может вылечиться с прошлого года. Фарфан… Для Фарфана, думаю, сезон пропал по всей видимости. В общем, что есть, тем и играем. (Александр Рогулев)

Фарфан получил травму хряща коленного сустава на групповом турнире Кубка Америки в составе сборной Перу. 34-летний футболист перенес операцию.

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