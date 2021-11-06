Юрий Горшков: «Мы были хорошо готовы к матчу с «Химками»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал победу над «Химками» (3:0) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.

«Тяжелая команда, но мы хорошо к ней подготовились, — цитирует Горшкова официальный сайт клуба. — Знали, как нам нужно атаковать, создавать моменты. В итоге получилось то, что задумали.

Не сказал бы, что голы были с быстрых атак. Например, первый гол — наша классическая комбинация. Доставили во фланг, обыгрались, сделали подачу и забили головой.

Конечно, дома свои болельщики, своя атмосфера, родное поле. Лучше его чувствуем, знаем, как мяч может отскочить, как его двигать. Рады, что будем заканчивать эту часть дома«.

«Крылья» набрали 22 очка и занимают шестое место в турнирной таблице.