Максим Витюгов: «Приятно, что «Крылья» находятся на таком месте»
Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов прокомментировал победу над «Химками» (3:0) в 14-м туре Тинькофф РПЛ.
«Химки» — это хорошая команда и крепкий середняк, — цитирует Витюгова официальный сайт клуба. — У них сейчас непростое время, они приехали сюда за очками, это 100 процентов. Мы понимали, что будет тяжелая игра, нам надо было строго сыграть в обороне. Что и получилось, мы сыграли на ноль и свои моменты реализовали.
Отдали инициативу? Во втором тайме это где-то на уровне психологии. Знали, что счет 2:0, это уже автоматически получается, что прижимаешься к воротам, отдали мяч, отдали инициативу. Играли, можно сказать, по счету. Хотя в перерыве договаривались, что не будем прижиматься, не будем делать ошибок. Так получилось, потом была контратака, которую мы реализовали и это позволило нам успокоиться.
Естественно, все смотрят в таблицу. Приятно, что сейчас находимся на таком месте, но всегда есть, к чему стремиться. Следующие матчи, которые у нас будут, несмотря на то, что соперники не из первой половины таблицы, будут очень тяжелыми. Они будут пытаться набрать очки. В любом случае, будем играть в свой футбол, отталкиваться от себя».
«Крылья» набрали 22 очка и занимают шестое место в турнирной таблице.
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