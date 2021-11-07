Габулов назвал заслуженной победу «Динамо» над «Краснодаром»

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал победу бело-голубых над «Краснодаром» (1:0) в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ.

«В футболе результат, который складывается, всегда закономерен. Если «Динамо» выиграло, значит команда больше этого заслужила, больше хотела, самое главное — больше сделала, чем «Краснодар», в частности. Результат складывается из забитых и не пропущенных или меньше пропущенных мячей. Так и получилось: «Динамо» смогло забить и не пропустить, значит оно больше этого заслужило.



Если говорить именно по качеству игры и по количеству созданных моментов, то здесь, наоборот, «Краснодар» более остро атаковал, создавал большое количество голевых моментов, но не смог их реализовать. Именно нереализация моментов не позволила им набрать очки. Но, с другой стороны, большая часть моментов «Краснодара» была связана с индивидуальными ошибками футболистов «Динамо», в некоторых эпизодах — в связи с ошибками игроков обороны», — приводит ТАСС слова Габулова.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 26 очками в 14 матчах. «Краснодар» идет на седьмой строчке с 21 очком в 14 играх.