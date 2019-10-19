Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин после гостевого матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0) нашел различия в игре красно-белых с Олегом Кононовым и Доменико Тедеско.

— Заметили разницу в игре «Спартака»?

— Мне кажется, при Кононове «Спартак» больше пытался играть в контроль мяча. По этой игре видно, что они были заточены на быстрые атаки. (Александр Рогулев)

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