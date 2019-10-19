Юрий Дюпин: «Раньше «Спартак» пытался играть в контроль мяча, а теперь — через быстрые атаки»
20:00
Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин после гостевого матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0) нашел различия в игре красно-белых с Олегом Кононовым и Доменико Тедеско.
— Заметили разницу в игре «Спартака»?
— Мне кажется, при Кононове «Спартак» больше пытался играть в контроль мяча. По этой игре видно, что они были заточены на быстрые атаки. (Александр Рогулев)
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
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