Юрий Батуренко: «У Баринова есть потенциал заиграть за границей»

Бывший футболист «Локомотива» и сборной Таджикистана Юрий Батуренко прокомментировал возможный переход хавбека Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

Ранее агент Баринова Павел Банатин в комментарии для «СЭ» сообщил об о том, что «Бешикташ» направил бумагу об интересе к 26-летнему российскому игроку в «Локомотив».

«У Дмитрия есть потенциал заиграть за границей. Он один из игроков, который может проявить себя там. Другое дело, что «Локомотив» отдает таких игроков, а на кого они будут в случае его ухода опираться — не понятно. Дмитрий будет существенной потерей для московского клуба. Он закрывал сразу несколько позиций. Баринов в этом плане очень надежный парень. Если наши команды не имеют возможности играть в европейских кубках, а турецкий чемпионат даст такую возможность Дмитрию, то это для него карьерный рост», — приводит слова Батуренко в Sport24.

В текущем сезоне Баринов провел 20 матчей за «Локомотив», забил один гол и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 9 миллионов евро.