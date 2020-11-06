Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в беседе с «СЭ» прокомментировал решение Апелляционного комитета РФС оставить протест казанского клуба по матчу с «Краснодаром» без рассмотрения, а также заявление судьи Михаила Вилкова, что он ввел в заблуждение членов КДК при рассмотрении этого вопроса.

— Вилков признался, что обманул. В этой связи у меня вопрос: как же тогда инспектор? Он в своем объяснении писал ту же версию, что и арбитр, — сказал Сайманов «СЭ». — Мне интересно было бы его мнение услышать, но, к сожалению, никто у него ничего не спросил. А так, я удовлетворен итогами заседания.

Не так важно, что оставили протест без рассмотрения, я хотел обратить внимание на этот инцидент. Мне кажется, в отношение Вилкова обязательно нужно применить санкции. Для чего все это делается? Чтобы отучить их делать на поле то, что они хотят, а руководствовались правилами игры и определенным регламентом. А тут он же знает, что такое нельзя делать и начал придумывать про катящийся мяч. Это говорит о том, что они привыкли всех обманывать, решать свои вопросы независимо от правил игры, а потом приходят и просто начинают врать по привычке. Это же некрасиво. Ты просто признайся, тогда ничего бы и не было.

Меня тут еще удивляет КДК. Как они могли принять такое решение? Поэтому чем чаще мы будем озвучивать все такие вопросы для широкой общественности, тем больше порядка будет на поле. (Сергей Федоров)