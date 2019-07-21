Вячеслав Подберезкин: "Рубин" бился за себя и того парня"

Полузащитник "Рубина" Вячеслав Подберезкин после победы над "Динамо"​ (1:0) отметил, что вся казанская команда показала характер. С 36-й минуты встречи гости играли в меньшинстве - с поля был удален хавбек Евгений Башкиров.

– Команда "Рубин" заслужила звание лучшего игрока матча. Контролировали мяч, казалось, что к 20-й минуте "Динамо" выдохлось. Затем произошло удаление, перестроились. У нас сплоченный коллектив, все ребята стараются и бьются. Скорее всего, отдам эту награду в клуб. Удаление Башкирова? Все мы люди, каждый может допустить ошибку. Бились за себя и того парня. Показали хорошую игру. Спасибо болельщикам, их было слышно. Играем в футбол, что, конечно, радует. Те атаки, которые проходят, это то, что наработали на тренировках. Улыбнуться? Сил нет, – сказал Подберезкин в эфире телеканала "Матч Премьер".

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