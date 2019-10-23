Вячеслав Караваев: «То, что «Зенит» сейчас лидирует, ничего не значит»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в преддверии матча Лиги чемпионов против «Лейпцига» оценил шансы на выход команды из Санкт-Петербург в стадию плей-офф. После двух туров на счету «Зенита» 4 очка и команда занимает первое место в группе G.

— Что думаете о раскладе сил в группе ЛЧ? Победа в Лейпциге — прямой билет в плей-офф?

— Прошло всего два тура, поэтому тяжело говорить о раскладах в данный момент, — цитирует Караваева Bild. То, что «Зенит» сейчас лидирует, ничего не значит — мы не смотрим в турнирную таблицу. В нашей группе четыре сильных соперника. Тем не менее, именно в спаренных матчах в еврокубках часто все и решается. Поэтому в ближайших играх с «Лейпцигом» мы сделаем все, чтобы выиграть.

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