Вячеслав Караваев — о дебютном голе: «Не ожидал, что Дзюба отдаст»
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев после разгромной победы в домашнем матче 13-го тура РПЛ над «Ростовом» (6:1) отметил, что в перерыве тренерский штаб дал установку команде не останавливаться и забить как можно больше мячей.
— Что скажете о результате матча?
— Хорошая игра, естественно, рад, что забил. Но главное — это три очка. Теперь готовимся дальше.
— Ожидали, что Дзюба в эпизоде с голом сделает передачу?
— Не ожидал, что Дзюба отдаст мне пас. Но он получился прекрасным и оставалось только отправить мяч в ворота (улыбается).
— Не показалось, что «Ростов» вообще ничего не создал впереди?
— Да, тоже так показалось. Но и мы отлично готовились — провели хороший матч. Это заслуженная победа.
— В перерыве не было ощущения, что матч выигран?
— Конечно, нет. Мы выходили с установкой забить как можно больше голов и продолжить доминировать на поле. Это и удалось сделать.
— Что скажете о предстоящем матче?
— Тренеры подскажут как правильнее играть. Готовиться будем очень серьезно — все-таки это Лига Чемпионов. (Артем Рябовол)
? Вячеслав Караваев после передачи Дзюбы отправляет мяч в ворота с острого угла.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 19, 2019
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