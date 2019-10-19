Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев после разгромной победы в домашнем матче 13-го тура РПЛ над «Ростовом» (6:1) отметил, что в перерыве тренерский штаб дал установку команде не останавливаться и забить как можно больше мячей.

— Что скажете о результате матча?

— Хорошая игра, естественно, рад, что забил. Но главное — это три очка. Теперь готовимся дальше.

— Ожидали, что Дзюба в эпизоде с голом сделает передачу?

— Не ожидал, что Дзюба отдаст мне пас. Но он получился прекрасным и оставалось только отправить мяч в ворота (улыбается).

— Не показалось, что «Ростов» вообще ничего не создал впереди?

— Да, тоже так показалось. Но и мы отлично готовились — провели хороший матч. Это заслуженная победа.

— В перерыве не было ощущения, что матч выигран?

— Конечно, нет. Мы выходили с установкой забить как можно больше голов и продолжить доминировать на поле. Это и удалось сделать.

— Что скажете о предстоящем матче?

— Тренеры подскажут как правильнее играть. Готовиться будем очень серьезно — все-таки это Лига Чемпионов. (Артем Рябовол)

? Вячеслав Караваев после передачи Дзюбы отправляет мяч в ворота с острого угла.



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