Все игроки «Локомотива» сдали отрицательные тесты на коронавирус

Ни у кого в «Локомотиве», за исключением Рыбуса, нет положительных тестов на коронавирус

Тесты всех игроков «Локомотива» показали отрицательный результат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу железнодорожников.

«Получили информацию о положительном ПЦР-тесте Рыбуса, который был сдан 20 марта. Сегодня вечером игрок пройдет повторное тестирование. Что касается других игроков и сотрудников клуба, все они проходят тестирование на регулярной основе, положительных тестов на данный момент не выявлено», — цитирует ТАСС пресс-службу «Локомотива».

В понедельник Польский футбольный союз сообщил о том, что защитник национальной сборной Мацей Рыбус сдал положительный тест на COVID-19.

В 23-м туре чемпионата России по футболу «Локомотив» сыграет против московского «Спартака». Матч начнется 2 апреля в 19.30 мск.