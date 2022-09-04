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4 сентября, 23:05

Радченко: «Многие думали, что «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту»

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Бывший игрок «Зенита» и «Спартак» Дмитрий Радченко прокомментировал матч 8-го тура РПЛ, в котором питерская команда победила московскую со счетом 2:1.

 

«Зенит» заслуженно победил, матч понравился, — приводит Metaratings.ru слова Радченко. — Он был информативным для всех — многие думали, что «Спартак», который на данный момент выглядит очень прилично, может составить конкуренцию «Зениту». Но было видно, что «Зенит» посильнее, не говоря уже об индивидуальных качествах игроков. «Зенит» не стал ничего менять, играл в свой футбол на выезде против «Спартака». Сказалось индивидуальное мастерство футболистов, взаимодействия в атаке».

Благодаря этой победе «Зенит» с 20 очками единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ.

«Зенит» — главный кандидат на чемпионство? Об этом можно было говорить и до сезона. По составу «Зенит» — главный фаворит, и он это доказывает. Решен ли уже вопрос о чемпионстве? Нет, конечно», — заявил Радченко.

Источник: metaratings.ru
Дмитрий Радченко
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
3
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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