Иван Ломаев: «Не могу сказать, что ЦСКА на голову сильнее нас»
Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев поделился с «СЭ» впечатлениями после матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:3).
— Вы провели хороший первый тайм, что случилось во втором? Почему игра перевернулась?
— Наверное, закончились силы, не хватило концентрации. Команда была отлично настроена, сегодня потерпели супер обидное поражение.
— Ты понимаешь, за счет чего удалось хорошо начать этот матч?
— Мы играли в свою игру. Наш план на каждый матч — никого не боятся, стараться комбинировать, играть в свой футбол. Сегодня во втором тайме, наверно, психологически начали охранять счет, ЦСКА за это нас наказал.
— Ты почувствовал, что ЦСКА сегодня был сильнее?
— Во втором тайме давление на наши ворота было колоссальным. Но я не могу сказать, что ЦСКА на голову сильнее нас, это мое мнение.
В составе победителей отличились Чидера Эджуке, Федор Чалов и Антон Заболотный. У гостей забил Иван Сергеев, — сказал Ломаев «СЭ».
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