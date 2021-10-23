Иван Ломаев: «Не могу сказать, что ЦСКА на голову сильнее нас»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев поделился с «СЭ» впечатлениями после матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:3).

— Вы провели хороший первый тайм, что случилось во втором? Почему игра перевернулась?

— Наверное, закончились силы, не хватило концентрации. Команда была отлично настроена, сегодня потерпели супер обидное поражение.

— Ты понимаешь, за счет чего удалось хорошо начать этот матч?

— Мы играли в свою игру. Наш план на каждый матч — никого не боятся, стараться комбинировать, играть в свой футбол. Сегодня во втором тайме, наверно, психологически начали охранять счет, ЦСКА за это нас наказал.

— Ты почувствовал, что ЦСКА сегодня был сильнее?

— Во втором тайме давление на наши ворота было колоссальным. Но я не могу сказать, что ЦСКА на голову сильнее нас, это мое мнение.

В составе победителей отличились Чидера Эджуке, Федор Чалов и Антон Заболотный. У гостей забил Иван Сергеев, — сказал Ломаев «СЭ».