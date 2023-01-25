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Сафонов о первом матче «Краснодара» на сборах: «Пока рано делать выводы, мы только познакомились с новым тренером»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал победу команды над «Бунедкором» (1:0) в товарищеском матче на сборах в Дубае.

— «Краснодар» сыграл первый товарищеский матч на сборах. Можно ли делать какие-то выводы?

— Думаю, выводы делать рано. Это была первая игра, все уставшие. Только недавно мы познакомились с новым главным тренером, с его требованиями. Стараемся их выполнять. Естественно, мало что получается пока что. Но на это и есть сборы — все натренировать и быть готовыми к началу второй части сезона.

— «Краснодар» — один из наиболее пострадавших клубов от политической ситуации: вам приходится подолгу добираться на выездные матчи, меняя транспорт. Это тяжело?

— В первое время было тяжело. Сейчас, думаю, все уже привыкли, подстроились. Каждый знает, что ему нужно сделать, чтобы быть готовым к игре после тяжелой поездки.

— Есть ли у тебя или ребят в команде некоторый внутренний дедлайн: тогда-то все нормализуется, и все вернется на свои места?

— Ну, эти дедлайны в первое время постоянно откладывались. Думаю, никто не знает, когда все это закончится. Мы просто живем сегодняшним днем, далеко не заглядываем и ждем, что будет дальше. Естественно, всем хочется, чтобы все нормализовалось, чтобы были у нас более простые выезды, по сравнению с тем, что имеем сейчас. Помимо того, что нам тяжело добираться на выездные игры, соперникам тоже тяжело приезжать к нам.

Первый сбор «Краснодара» в Дубае завершился во вторник, 24 января, второй сбор пройдет там же с 28 января по 14 февраля.

Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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4
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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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