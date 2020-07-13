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«Впереди — два финала, надо умирать на поле». Хавбек «Уфы» Голубев — о целях команды

13 июля 2020, 14:10
Артем Голубев. Фото ФК «Уфа»
Артем Голубев. Фото ФК «Уфа»
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Полузащитник «Уфы» Артем Голубев после ничейного результата в матче 28-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1) поделился впечатлениями об оставшихся играх команды в нынешнем сезоне.

«2 пенальти в 2-х матчах с «Локо»? Не знаю, как так получается, что в двух матчах против «Локомотива» в этом сезоне я заработал два пенальти. Главное, чтобы они и дальше были, а команда забивала как можно больше!

С эмоциональным фоном у нас все отлично. Стремимся как можно выше — в Лигу Европы, поэтому каждый матч для нас как последний. Тем более мы понимаем, что осталось всего 2 игры, и нужно отдать все силы, чтобы занять как можно более высокое место. Такие матчи, как с «Ростовом» и «Уралом», когда вырываешь очки на последних минутах или одерживаешь волевую победу, это прибавляет эмоций команде и добавляет веру в себя.

Осталось 2 финала, надо просто выложиться на 150 процентов, заработать как можно больше очков и надеяться, что «Зенит» сможет выиграть Кубок России. Впереди — два финала, и ради них надо умирать на поле", — приводит слова Голубева пресс-служба уфимцев.

«Уфа» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками.

Локомотив — Уфа

Дополнительная информация:

http://www.fcufa.pro/component/k2/artjom-golubev-vperedi-dva-finala-i-radi-nikh-my-budem-umirat-na-pole

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