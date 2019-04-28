Нападающий "Уфы" Андрес Вомбергар на 22-й минуте сравнял счет в матче 26-го тура чемпионата России против "Урала". Встреча началась в 11.30 (мск).

Хавбек "Урала" Андрей Егорычев не сумел увернуться от навеса защитника "Уфы" Дмитрия Живоглядова с правого фланга, так что мяч от него отскочил в штрафной прямо на ногу Вомбергару, который забил в правый нижний угол ворот "Урала".

"Уфа" занимает 14-е место с 22 очками в турнирной таблице РПЛ. "Урал" с 33 баллами располагается на 10-й строчке.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр