Нападающий "Уфы" Андрес Вомбергар на 22-й минуте сравнял счет в матче 26-го тура чемпионата России против "Урала". Встреча началась в 11.30 (мск).
Хавбек "Урала" Андрей Егорычев не сумел увернуться от навеса защитника "Уфы" Дмитрия Живоглядова с правого фланга, так что мяч от него отскочил в штрафной прямо на ногу Вомбергару, который забил в правый нижний угол ворот "Урала".
"Уфа" занимает 14-е место с 22 очками в турнирной таблице РПЛ. "Урал" с 33 баллами располагается на 10-й строчке.
👏🏻 Андрес Вомбергар забивает свой дебютный мяч в РПЛ
📺 Смотрите #УфаУрал на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/iUDhIcEDfx
– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 28 апреля 2019 г.
👏🏻 Андрес Вомбергар забивает свой дебютный мяч в РПЛ
📺 Смотрите #УфаУрал на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/iUDhIcEDfx
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