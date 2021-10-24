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Семь пропущенных — антирекорд «Спартака» в чемпионате

21:09
24 октября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 7:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
24 октября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 7:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В матче 12-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде был разгромлен «Зенитом» со счетом 1:7.

Это поражение стало для красно-белых худшим в высшем российском дивизионе. Предыдущая крупнейшая неудача также пришлась на матч в Санкт-Петербурге. В августе 2012 года команда Унаи Эмери получила от зенитовцев пять безответных мячей. Кстати, семь пропущенных голов москвичи уже пропускали — от «Ливерпуля» в групповом турнире Лиги чемпионов-2017/18

Матчи, в которых «Спартак» пропускал пять мячей

Дата

Тренер

Соперник

Счет

Вратарь

Минуты*

24.10.2021

Руй Витория

Зенит (г)

1:7

Александр Максименко

21', 28', 36', 45+1', 56', 79', 88'

02.08.2003

Андрей Чернышов

Локомотив (д)

2:5

Саболч Шафар

27', 35', 57', 61', 79'

12.07.2008

Станислав Черчесов

ЦСКА (д)

1:5

Стипе Плетикоса

15', 34', 44', 51', 77'

10.05.2010

Валерий Карпин

Алания (г)

2:5

Сослан Джанаев

5', 30', 69', 88', 90+1'

11.08.2012

Унаи Эмери

Зенит (г)

0:5

Андрей Дикань

15', 52', 61', 67', 88'

25.11.2012

Унаи Эмери

Динамо (д)

1:5

Андрей Дикань

15', 18', 45+1', 79', 88'

16.04.2016

Дмитрий Аленичев

Зенит (г)

2:5

Артем Ребров

15' 46', 65', 73', 88'

06.08.2017

Массимо Каррера

Зенит (г)

1:5

Артем Ребров

36', 45+1', 57', 63', 77'

* Минуты пропущенных голов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Ювентус

Ф1 (0)

25%

1.57

X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона 1
Реал 2
Матч завершен

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 7
Спартак 1
Матч завершен

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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