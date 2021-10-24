Семь пропущенных — антирекорд «Спартака» в чемпионате
В матче 12-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде был разгромлен «Зенитом» со счетом 1:7.
Это поражение стало для красно-белых худшим в высшем российском дивизионе. Предыдущая крупнейшая неудача также пришлась на матч в Санкт-Петербурге. В августе 2012 года команда Унаи Эмери получила от зенитовцев пять безответных мячей. Кстати, семь пропущенных голов москвичи уже пропускали — от «Ливерпуля» в групповом турнире Лиги чемпионов-2017/18
Матчи, в которых «Спартак» пропускал пять мячей
|
Дата
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
Вратарь
|
Минуты*
|
24.10.2021
|
Руй Витория
|
Зенит (г)
|
1:7
|
Александр Максименко
|
21', 28', 36', 45+1', 56', 79', 88'
|
02.08.2003
|
Андрей Чернышов
|
Локомотив (д)
|
2:5
|
Саболч Шафар
|
27', 35', 57', 61', 79'
|
12.07.2008
|
Станислав Черчесов
|
ЦСКА (д)
|
1:5
|
Стипе Плетикоса
|
15', 34', 44', 51', 77'
|
10.05.2010
|
Валерий Карпин
|
Алания (г)
|
2:5
|
Сослан Джанаев
|
5', 30', 69', 88', 90+1'
|
11.08.2012
|
Унаи Эмери
|
Зенит (г)
|
0:5
|
Андрей Дикань
|
15', 52', 61', 67', 88'
|
25.11.2012
|
Унаи Эмери
|
Динамо (д)
|
1:5
|
Андрей Дикань
|
15', 18', 45+1', 79', 88'
|
16.04.2016
|
Дмитрий Аленичев
|
Зенит (г)
|
2:5
|
Артем Ребров
|
15' 46', 65', 73', 88'
|
06.08.2017
|
Массимо Каррера
|
Зенит (г)
|
1:5
|
Артем Ребров
|
36', 45+1', 57', 63', 77'
* Минуты пропущенных голов
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