РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Влашич показал, как стреляет из лука

19:58
Никола Влашич. Фото Виталий Тимкив
Никола Влашич. Фото Виталий Тимкив
Теги:

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич опубликовал видео в Instagram, на котором стреляет из лука.

В сезоне-2019/20 22-летний хорватский хавбек провел 30 матчей за красно-синих, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.

Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 17279
Все опросы
Чемпионат и Кубок России вернутся 21 июня: правильное решение?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир