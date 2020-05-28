Влашич показал, как стреляет из лука

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич опубликовал видео в Instagram, на котором стреляет из лука.

В сезоне-2019/20 22-летний хорватский хавбек провел 30 матчей за красно-синих, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.

Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня.