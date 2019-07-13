13:31 | Футбол — РПЛ

Влашич надеется, что ЦСКА сможет выйти в плей-офф Лиги Европы

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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что армейцы должны бороться за чемпионство и Кубок страны в новом сезоне, сообщает официальный Youtube-канал москвичей. 21-летний хорват также надеется на удачное выступление в Лиге Европы.

В прошлом сезоне ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы не смогли выйти из группы Лиги чемпионов.

– ЦСКА – большой клуб, и важнее всего для команды – бороться за чемпионство, но и за кубок тоже. Думаю, в Лиге Европы мы способны выступить лучше, чем в Лиге чемпионов: ЛЧ, как турнир, сильнее, но и в ЛЕ есть немало классных команд. Надеюсь, нам удастся выйти в плей-офф, – сказал Влашич в беседе с пресс-службой ЦСКА.

 

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