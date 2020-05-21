Влашич, Бийол и Бистрович прилетели в Москву

ЦСКА в официальном Twitter сообщил о возвращении части легионеров в Москву.

Сегодня в Россию прилетели Никола Влашич, Яка Бийол и Кристиян Бистрович.

Ранее все игроки ЦСКА, находящиеся в Москве, а также тренерский штаб и административный состав команды сдали отрицательные тесты на коронавирус.