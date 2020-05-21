Влашич, Бийол и Бистрович прилетели в Москву
19:03
ЦСКА в официальном Twitter сообщил о возвращении части легионеров в Москву.
Сегодня в Россию прилетели Никола Влашич, Яка Бийол и Кристиян Бистрович.
Ранее все игроки ЦСКА, находящиеся в Москве, а также тренерский штаб и административный состав команды сдали отрицательные тесты на коронавирус.
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