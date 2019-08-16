Владимир Федотов: «Подпитка у «Сочи» хорошая»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против «Сочи» отметил, что соперник хорошо усилился. По его словам, корректировки будут по ходу встречи.

— Как играет команда в день моего рождения? В прошлом году обыграли «Локомотив» 1:0. Здесь — как звезды лягут. Какие суеверия?, — отмети Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».

— Для вас важно, что президент клуба говорит, что вы можете спокойно работать?

— Конечно, важно. Приятно, когда тренера поддерживают. Наверное, мы своей работой доказали, что кредит недоверия рано выписывать.

— Как команда восприняла матч с «Тамбовом»?

— Конечно, с 0:2 отыграться... В концовке могли вырвать. Было достаточно моментов, 20 ударов. Насыщенный матч был. Однако было небольшое чувство разочарования, что мы не взяли три очка. Все-таки очко получили.

— Насколько сложно готовиться к «Сочи», учитывая, что еженедельно новая подпитка в команде?

— Сложного ничего нет. Мы хорошо знаем этих игроков. Как они впишутся — покажет игра. Будем по ходу матча делать корректировки. Подпитка у «Сочи» хорошая.