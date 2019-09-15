Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал интервью капитана красно-белых Георгия Джикии после поражения от «Урала» в 9-м туре чемпионата России (1:2).

— Не имеет права капитан переходить на личности, — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ». — Бакаев — одно светлое пятно в этой команде. Он может взять игру на себя, обострить. Другим значит нужно помогать. Почему тогда Джикия не сказал про Ларссона, Тиля, Крала, Понсе? Его спросили не плохой или хороший Бакаев, он сам продолжил эту тему. Сам это вынес наружу. «Спартак» не Тула"... Зачем переходить на личности? Хороший опытный игрок, наоборот, должен помочь молодому футболисту. Сейчас не лучший момент. Видно, что нет коллектива.

Георгий Джикия: «Спартак», при всем уважении, — не Тула"