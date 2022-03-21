Бийол заявил, что ЦСКА настраивается выиграть все матчи до конца сезона

Защитник ЦСКА Яка Бийол в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу московского клуба над «Рубином» (6:1) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«У ЦСКА сейчас все очень хорошо, все счастливы. Топ атмосфера в команде, у нас очень хорошие игроки. У команды все получилось, каждый футболист хорошо работает. Уверен, что максимум уже есть. Хотим и настраиваемся выиграть каждую игру до конца сезона. Сегодня ВАР долго проверял наши голы, но мы ничего не можем с этим поделать», — сказал Бийол «СЭ».

После 22 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА (42 очка) занимает третье место, «Рубин» (25 очков) идет десятым.