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Виктор Мозес: «Москва — классное место, а стадион «Спартака» похож на английский»

15:59
Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак»
Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» опубликовал видео первой тренировки новичка команды, полузащитника Виктора Мозеса.

— Москва — красивый город, — сказал в интервью пресс-службе «Спартака» Мозес. — Прилетев, я понял, насколько это классное место. Наш стадион — это большая арена, которая вмещает много людей! С нетерпением жду, когда сыграю здесь. Конечно, стадион похож на английский. Болельщики находятся близко к полю — все как в Англии!

Мозес перешел в «Спартак» на правах аренды из «Челси» до конца сезона-2020/21. У красно-белых есть право выкупа 29-летнего нигерийца.

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