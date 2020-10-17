Виктор Мозес: «Москва — классное место, а стадион «Спартака» похож на английский»
«Спартак» опубликовал видео первой тренировки новичка команды, полузащитника Виктора Мозеса.
— Москва — красивый город, — сказал в интервью пресс-службе «Спартака» Мозес. — Прилетев, я понял, насколько это классное место. Наш стадион — это большая арена, которая вмещает много людей! С нетерпением жду, когда сыграю здесь. Конечно, стадион похож на английский. Болельщики находятся близко к полю — все как в Англии!
Мозес перешел в «Спартак» на правах аренды из «Челси» до конца сезона-2020/21. У красно-белых есть право выкупа 29-летнего нигерийца.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.