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Виктор Гончаренко: «Мой диалог с рефери? Стараюсь после матчей не говорить о судействе»

19:13
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал свой резкий диалог с арбитром в перерыве матча 16-го тура чемпионата России с «Сочи» (2:3), который попал в эфир трансляции.

— Я всегда после матчей стараюсь поменьше комментировать работу судей. Если акцентировать внимание на этом, то не останется времени на анализ, скажем, «стандартов», действий команды в обороне и атаке. Надо концентрироваться на своей работе, а не судействе. (Константин Алексеев)

В концовке первого тайма сочинцы получили право на пенальти. Когда команды уходили на перерыв, Гончаренко подошел к арбитрам и высказал свои претензии, за что получил желтую карточку.

Позже он снова подошел к судьям в подтрибунном помещении. Главный арбитр матча — Станислав Васильев.

«Лица попроще!» Гончаренко накинулся на судью в перерыве

Сочи — ЦСКА

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