РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Виктор Гончаренко: «Любая победа поднимает фон в команде»

8 июля 2020, 17:45
Теги:

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф-РПЛ против «Оренбурга». Встреча начнется в 18:00 мск.

— Перед матчем какой-то накачки не требуется, любая победа поднимает фон в команде, — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ». — У нас хорошее состояние. Да, конечно, очень жарко, есть ньюансы при подготовке: это и сокращение разминки, и контроль мяча. Думаю, будем к этому готовы.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир