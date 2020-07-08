Виктор Гончаренко: «Любая победа поднимает фон в команде»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф-РПЛ против «Оренбурга». Встреча начнется в 18:00 мск.

— Перед матчем какой-то накачки не требуется, любая победа поднимает фон в команде, — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ». — У нас хорошее состояние. Да, конечно, очень жарко, есть ньюансы при подготовке: это и сокращение разминки, и контроль мяча. Думаю, будем к этому готовы.