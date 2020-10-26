Виктор Гончаренко: «Физических или эмоциональных проблем у ЦСКА не видим»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 12-го тура Тинькофф-РПЛ против «Арсенала» дал понять, что команда не испытывает проблем с восстановлением после еврокубков. В четверг армейцы сыграли вничью в игре Лиги Европы против «Вольфсберга» (1:1).

— Мы знаем, что надо играть на три фронта, — сказал Гончаренко в эфире «Матч премьер». — Думаю, мы к этому готовы. Больших проблем физических или эмоциональных мы не видим, так что не думаем о том, что было вчера.

На данный момент у нас достаточно качественная скамейка, особенно в группе атаки. Хотелось бы больше изменений в защите, поскольку отсутствуют Щенников и Фукс.