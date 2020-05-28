Вице-премьер Чернышенко: «Будем смотреть на опыт РПЛ»

Вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко поделился мнением о решении Роспотребнадзора разрешить проведение футбольных матчей с болельщиками.

— Это прекрасная новость для тысяч футбольных болельщиков в России. За период ограничений получил серьезное развитие киберспорт, когда вместо реальных матчей зрители смотрели на экранах телевизоров баталии компьютерных игроков в футбол или хоккей. И это тоже хорошо. Но, конечно, и игроки, и болельщики соскучились по живым эмоциям матчей и шуму трибун. Скоро все это вернется.

Будем смотреть на опыт РПЛ, чтобы в дальнейшем масштабировать подобный комплекс мер на другие спортивные соревнования и как можно быстрее вернуть спорт в нашу жизнь, при этом заботясь о здоровье спортсменов, рабочего персонала и болельщиков. Самое важное — эти меры позволят проводить матчи со зрителями, пусть и с минимальным количеством. Но это особая эмоциональная составляющая футбола — поддержка трибун для спортсменов.

Возобновление чемпионата России намечено на 21 июня. Командам осталось провести 8 туров. Лидером чемпионата является «Зенит», опережающий ближайшего преследователя на 9 очков.