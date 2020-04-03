Вице-капитан «Крыльев»: «Готов обсудить сокращение зарплаты»

Вице-капитан «Крыльев Советов», румынский полузащитник Паул Антон поделился с «СЭ» мнением по актуальным вопросам, касающимся ситуации в российском футболе.

— Надо ли досрочно завершать чемпионат?

— Я люблю тренироваться, люблю играть. Футбол — то, что делает меня счастливым, но сейчас то время, когда в первую очередь нужно думать о безопасности и избегать рисков, не хотелось бы завершать чемпионат, пока не будут сыграны все матчи. Но это лишь в том случае, если возобновление игр будет безопасным для всех.

— Если чемпионат завершать досрочно, закреплять ли его результаты? Объявлять «Зенит» чемпионом, «Локомотив» и «Краснодар» — в Лиге чемпионов, «Ростов» и ЦСКА — в Лиге Европы, «Оренбург» и «Рубин» — в стыковых матчах, «Крылья Советов» и «Ахмат» вылетают?

— Думаю, все должно быть решено на футбольном поле. Но, как уже сказал, тогда, когда проведение матчей будет безопасным для всех.

— Готовы ли вы пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу?

— Я готов обсудить с клубом этот вопрос и найти решение, которое устроит нас в этой кризисной ситуации.

— Стоит ли вернуться во время паузы перейти на формат «весна-осень»?

— Не знаю, поскольку никогда не играл в таком формате.

— Нужно ли расширять РПЛ до 18 команд?

— Да, думаю, это компромисс, который устроит всех, хорошее решение кризисной ситуации. (Евгений Белоусов)