Вице-капитан «Крыльев»: «Готов обсудить сокращение зарплаты»
Вице-капитан «Крыльев Советов», румынский полузащитник Паул Антон поделился с «СЭ» мнением по актуальным вопросам, касающимся ситуации в российском футболе.
— Надо ли досрочно завершать чемпионат?
— Я люблю тренироваться, люблю играть. Футбол — то, что делает меня счастливым, но сейчас то время, когда в первую очередь нужно думать о безопасности и избегать рисков, не хотелось бы завершать чемпионат, пока не будут сыграны все матчи. Но это лишь в том случае, если возобновление игр будет безопасным для всех.
— Если чемпионат завершать досрочно, закреплять ли его результаты? Объявлять «Зенит» чемпионом, «Локомотив» и «Краснодар» — в Лиге чемпионов, «Ростов» и ЦСКА — в Лиге Европы, «Оренбург» и «Рубин» — в стыковых матчах, «Крылья Советов» и «Ахмат» вылетают?
— Думаю, все должно быть решено на футбольном поле. Но, как уже сказал, тогда, когда проведение матчей будет безопасным для всех.
— Готовы ли вы пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу?
— Я готов обсудить с клубом этот вопрос и найти решение, которое устроит нас в этой кризисной ситуации.
— Стоит ли вернуться во время паузы перейти на формат «весна-осень»?
— Не знаю, поскольку никогда не играл в таком формате.
— Нужно ли расширять РПЛ до 18 команд?
— Да, думаю, это компромисс, который устроит всех, хорошее решение кризисной ситуации. (Евгений Белоусов)