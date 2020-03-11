РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Вход на матч «Уфа» — «Тамбов» будет свободным

13:53
Теги:

«Уфа» сделала вход на матче 23-го тура Тинькофф-чемпионата России с «Тамбовом» бесплатным. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Также сообщается, что за час до матча на стадионе начнется развлекательная программа. Игра «Уфы» и «Тамбова» состоится 22 марта. Начало в 14.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

http://www.fcufa.pro/component/k2/ufa-vs-tambov-pervyj-domashnij-match-fk-ufa-v-2020-godu

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 510
Все опросы
Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир