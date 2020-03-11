Вход на матч «Уфа» — «Тамбов» будет свободным
13:53
«Уфа» сделала вход на матче 23-го тура Тинькофф-чемпионата России с «Тамбовом» бесплатным. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Также сообщается, что за час до матча на стадионе начнется развлекательная программа. Игра «Уфы» и «Тамбова» состоится 22 марта. Начало в 14.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
http://www.fcufa.pro/component/k2/ufa-vs-tambov-pervyj-domashnij-match-fk-ufa-v-2020-godu
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