«Уфа» сделала вход на матче 23-го тура Тинькофф-чемпионата России с «Тамбовом» бесплатным. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Также сообщается, что за час до матча на стадионе начнется развлекательная программа. Игра «Уфы» и «Тамбова» состоится 22 марта. Начало в 14.00 по московскому времени.