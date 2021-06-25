«Краснодар» ведет переговоры с Торрейрой из «Арсенала»
10:47
Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра может продолжить карьеру в России, сообщает «Чемпионат».
По сведениям источника, на 25-летнего уругвайца претендует «Краснодар», который уже сделал предложение игроку. Сам футболист пока сомневается в продолжении карьеры в России.
Ранее агент Торрейры заявил, что на игрока претендует российский клуб.
В сезоне-2020/21 Торрейра был арендован «Атлетико». В 26 матчах за испанский клуб игрок забил гол и сделал результативную передачу, а также стал чемпионом ла лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 млн евро.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4386197-krasnodar-nachal-peregovory-s-londonskim-arsenalom-po-lukasu-torrejre.html
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