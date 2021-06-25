«Краснодар» ведет переговоры с Торрейрой из «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра может продолжить карьеру в России, сообщает «Чемпионат».

По сведениям источника, на 25-летнего уругвайца претендует «Краснодар», который уже сделал предложение игроку. Сам футболист пока сомневается в продолжении карьеры в России.

Ранее агент Торрейры заявил, что на игрока претендует российский клуб.

В сезоне-2020/21 Торрейра был арендован «Атлетико». В 26 матчах за испанский клуб игрок забил гол и сделал результативную передачу, а также стал чемпионом ла лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 млн евро.