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11 августа 2017, 08:46

Веллитон: "И ЦСКА, и "Спартак" показывают не лучший футбол"

Сергей Максименков
Корреспондент
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Бывший нападающий "Спартака" Веллитон выразил надежду на то, что красно-белые обыграют ЦСКА в матче 6-го тура премьер-лиги. По его словам, большое значение будет иметь, сыграет ли вратарь армейцев Игорь Акинфеев в этой встрече.

Неудача красно-белых в матче с "Зенитом", уверен, больно ударила по поклонникам московской команды, – цитируют "Известия" Веллитона. – Болельщики "Спартака" всегда ждут от своих кумиров только побед, особенно в играх с принципиальными соперниками. После разгрома от "Зенита" на футболистов свалилось много критики, и это было ожидаемо – знаю по себе. Но в ближайшие выходные у красно-белых появится возможность реабилитироваться, загладить вину перед своими болельщиками, обыграв главного соперника – московский ЦСКА – на его же стадионе. Обе команды на старте сезона показывают не самый лучший футбол, у обоих коллективов существуют определенные проблемы, они теряют много очков. Однако в дерби все эти факторы отходят на второй план. Думаю, спартаковцы соберутся на предстоящую игру, приложат максимум усилий и обыграют ЦСКА. От всей души желаю красно-белым добиться уверенной победы над армейцами.

Думаю, врачи ЦСКА сделают все, чтобы Акинфеев смог сыграть против красно-белых. Игорь – один из лидеров армейского клуба, очень опытный и сильный вратарь. ЦСКА с ним и без него – два разных коллектива. Если же Акинфеев все-таки не сможет сыграть против "Спартака", то это отличный шанс, которым красно-белым надо воспользоваться. Я не в курсе профессиональных качеств запасного голкипера красно-синих Ильи Помазуна, знаю лишь, что он совсем молод. В таком напряженном матче, при полных трибунах высока вероятность, что из-за недостатка опыта он может допустить ошибку, не справившись с волнением. Этим-то и нужно воспользоваться спартаковцам. Больше давления на чужие ворота, больше остроты в атаке, ударов, и все получится.

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится 12 августа, начало - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.

Источник: https://iz.ru/630790/sevastian-terletckii/tcska-spartak
Веллитон Соарес де Мораис (Веллитон)
Игорь Акинфеев
Илья Помазун
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
2
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 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
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