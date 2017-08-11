Веллитон: "И ЦСКА, и "Спартак" показывают не лучший футбол"
Бывший нападающий "Спартака" Веллитон выразил надежду на то, что красно-белые обыграют ЦСКА в матче 6-го тура премьер-лиги. По его словам, большое значение будет иметь, сыграет ли вратарь армейцев Игорь Акинфеев в этой встрече.
– Неудача красно-белых в матче с "Зенитом", уверен, больно ударила по поклонникам московской команды, – цитируют "Известия" Веллитона. – Болельщики "Спартака" всегда ждут от своих кумиров только побед, особенно в играх с принципиальными соперниками. После разгрома от "Зенита" на футболистов свалилось много критики, и это было ожидаемо – знаю по себе. Но в ближайшие выходные у красно-белых появится возможность реабилитироваться, загладить вину перед своими болельщиками, обыграв главного соперника – московский ЦСКА – на его же стадионе. Обе команды на старте сезона показывают не самый лучший футбол, у обоих коллективов существуют определенные проблемы, они теряют много очков. Однако в дерби все эти факторы отходят на второй план. Думаю, спартаковцы соберутся на предстоящую игру, приложат максимум усилий и обыграют ЦСКА. От всей души желаю красно-белым добиться уверенной победы над армейцами.
Думаю, врачи ЦСКА сделают все, чтобы Акинфеев смог сыграть против красно-белых. Игорь – один из лидеров армейского клуба, очень опытный и сильный вратарь. ЦСКА с ним и без него – два разных коллектива. Если же Акинфеев все-таки не сможет сыграть против "Спартака", то это отличный шанс, которым красно-белым надо воспользоваться. Я не в курсе профессиональных качеств запасного голкипера красно-синих Ильи Помазуна, знаю лишь, что он совсем молод. В таком напряженном матче, при полных трибунах высока вероятность, что из-за недостатка опыта он может допустить ошибку, не справившись с волнением. Этим-то и нужно воспользоваться спартаковцам. Больше давления на чужие ворота, больше остроты в атаке, ударов, и все получится.
Матч ЦСКА - "Спартак" состоится 12 августа, начало - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0