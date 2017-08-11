Веллитон: "И ЦСКА, и "Спартак" показывают не лучший футбол"

Бывший нападающий "Спартака" Веллитон выразил надежду на то, что красно-белые обыграют ЦСКА в матче 6-го тура премьер-лиги. По его словам, большое значение будет иметь, сыграет ли вратарь армейцев Игорь Акинфеев в этой встрече.

– Неудача красно-белых в матче с "Зенитом", уверен, больно ударила по поклонникам московской команды, – цитируют "Известия" Веллитона. – Болельщики "Спартака" всегда ждут от своих кумиров только побед, особенно в играх с принципиальными соперниками. После разгрома от "Зенита" на футболистов свалилось много критики, и это было ожидаемо – знаю по себе. Но в ближайшие выходные у красно-белых появится возможность реабилитироваться, загладить вину перед своими болельщиками, обыграв главного соперника – московский ЦСКА – на его же стадионе. Обе команды на старте сезона показывают не самый лучший футбол, у обоих коллективов существуют определенные проблемы, они теряют много очков. Однако в дерби все эти факторы отходят на второй план. Думаю, спартаковцы соберутся на предстоящую игру, приложат максимум усилий и обыграют ЦСКА. От всей души желаю красно-белым добиться уверенной победы над армейцами.

Думаю, врачи ЦСКА сделают все, чтобы Акинфеев смог сыграть против красно-белых. Игорь – один из лидеров армейского клуба, очень опытный и сильный вратарь. ЦСКА с ним и без него – два разных коллектива. Если же Акинфеев все-таки не сможет сыграть против "Спартака", то это отличный шанс, которым красно-белым надо воспользоваться. Я не в курсе профессиональных качеств запасного голкипера красно-синих Ильи Помазуна, знаю лишь, что он совсем молод. В таком напряженном матче, при полных трибунах высока вероятность, что из-за недостатка опыта он может допустить ошибку, не справившись с волнением. Этим-то и нужно воспользоваться спартаковцам. Больше давления на чужие ворота, больше остроты в атаке, ударов, и все получится.

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится 12 августа, начало - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.