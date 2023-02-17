Казарцев: «Готов судить до 50 лет. Есть пример Безбородова»

Футбольный арбитр Василий Казарцев заявил, что готов судить до 50-летнего возраста.

«Если все будет нормально — готов судить до 50 лет! Есть пример Влада Безбородова, который позволяет рассчитывать, что можно еще поработать приличное количество лет. Но для этого должно быть оптимальное физическое состояние и стабильность в работе», — приводит слова Казарцева Sport24.

43-летний российский арбитр работает на матчах РПЛ с 2012 года.