Бывший тренер «Торпедо» Бородюк рассказал, получал ли предложения о работе

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк ответил на вопрос о предложениях о работе в клубах.

60-летний российский специалист покинул московскую команду в августе 2022 года.

«Пока ничего нет. О моем будущем не беспокойтесь. Когда у меня появятся предложения, то обязательно об этом скажу», — приводит слова Бородюка Sport24.

Ранее Бородюк работал в «Хорне», «Кайрате» и сборной Казахстана. В сборной России с 2002 по 2012-й был старшим тренером национальной команды.