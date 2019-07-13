ВАР будут применять в первом туре РПЛ в режиме офлайн

Система видеоассистента рефери (ВАР) будет использоваться в режиме офлайн на матчах первого тура чемпионата России по футболу, информирует пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что система ВАР будет работать на некоторых матчах стартующего в пятницу чемпионата России уже с 1-го тура.

– Достигнуты принципиальные договоренности о запуске VAR в стартовавшем сегодня сезоне РПЛ. РФС выбрал наиболее оптимальный вариант интеграции системы. В первом туре VAR будет работать в режиме офлайн. Уже в ближайшее время система начнет полноценную работу на одном-трех матчах в туре, – приводит ТАСС сообщение пресс-службы РФС.

Прежде видеоповторы применялись в России в кубковом турнире и стыковых матчах.

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