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Сегодня, 16:25

Юран: «Иностранцы, которых «Химки» приглашали — это были точечные усиления. Сейчас у нас практически сломан хребет»

Юран высказался о ситуации с уходом легионеров из «Химок»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о победе над «Уралом» (1:0) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Была тяжелая игра, потому что две команды решают задачу сохранения прописки в РПЛ. В нашем положении нужно максимально играть на победу. Необходимо было увозить три очка. Парни — молодцы, сейчас я в раздевалке им это сказал. Они большие молодцы — слышат и выполняют установку. Сегодня я увидел хороший коллектив на поле. Я доволен. Три очка — это хорошо. Нужно будет всё проанализировать и забыть этот результат. Впереди важные игры», — приводит слова Юрана сайт «Химок».

Также главный тренер подмосковной команды рассказал о ситуации с иностранными футболистами.

«Да есть большие проблемы, связанные с отъездом иностранцев и отсутствием ключевых футболистов. Мы оказались в сложной ситуации, потому что мы не «Зенит», «Спартак» или ЦСКА. У нас нет большой скамейки. Иностранцы, которых мы приглашали — это были точечные усиления. Сейчас у нас практически сломан хребет. До этой игры нас покинул центральный защитник Бруно Виана. Также покинули клуб центральный нападающий Зе и основной опорник Дагерстол. Будет сложно. Я это сказал и парням», — добавил Юран.

«Химки» набрали 18 очков в 22 матчах и занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
0:1
Химки
Голы
Кузьмичев, 86 (0:1)
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Мамин Герасимов Егорычев (Юшин, 56) Аугустыняк (Подберезкин, 88) Гаджимурадов (Железнов, 56) Шатов Магомадов (Евсеев, 69) Бикфалви (Агеев, 88)
Химки
Лантратов Тихий Волков Боженов Глушаков Главчич (Долгов, 80) Камышев (Сабович, 65) Кухарчук Магомедов Мирзов (Григалава, 90) Руденко (Садыгов, 90)
Предупреждения
Герасимов 46’  -  Камышев 60’, Мирзов 81’
Судьи
Москалев (Воронеж) Лунев (Новосибирск) Князев (Курск)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Хатуев (Грозный)
Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/mart/sergey-yuran-parni-bolshie-molodtsy-doigryvali-kazhdyy-moment-i-zastavili-sopernika-oshibitsya-/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Рубин

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
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Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК Химки
0
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 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
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 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
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12
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13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
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