Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о победе над «Уралом» (1:0) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Была тяжелая игра, потому что две команды решают задачу сохранения прописки в РПЛ. В нашем положении нужно максимально играть на победу. Необходимо было увозить три очка. Парни — молодцы, сейчас я в раздевалке им это сказал. Они большие молодцы — слышат и выполняют установку. Сегодня я увидел хороший коллектив на поле. Я доволен. Три очка — это хорошо. Нужно будет всё проанализировать и забыть этот результат. Впереди важные игры», — приводит слова Юрана сайт «Химок».

Также главный тренер подмосковной команды рассказал о ситуации с иностранными футболистами.

«Да есть большие проблемы, связанные с отъездом иностранцев и отсутствием ключевых футболистов. Мы оказались в сложной ситуации, потому что мы не «Зенит», «Спартак» или ЦСКА. У нас нет большой скамейки. Иностранцы, которых мы приглашали — это были точечные усиления. Сейчас у нас практически сломан хребет. До этой игры нас покинул центральный защитник Бруно Виана. Также покинули клуб центральный нападающий Зе и основной опорник Дагерстол. Будет сложно. Я это сказал и парням», — добавил Юран.

«Химки» набрали 18 очков в 22 матчах и занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.