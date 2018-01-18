Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

18 января 2018, 13:10

Валерий Непомнящий: "Феномен этого "Локо" не в везении"

Андрей Сизякин
Шеф-редактор digital проектов
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий в интервью "СЭ" рассказал о том, что "Локомотив" вряд ли кто-то догонит. При этом у железнодорожников есть проблема - предстоит внедрять травмированных футболистов.

 
В &quot;Спартак&quot; Артем ДЗЮБА (справа) вряд ли вернется. Валерий Непомнящий: "Современному "Спартаку" Дзюба не подходит"

– "Локомотив" уже никто не догонит в этом сезоне?

– С прогнозами у меня очень-очень плохо. По идее не предполагается, что кто-то догонит, но футбол хорош своей непредсказуемостью. Я понимаю, что Юрий Павлович (Семин. – Прим. "СЭ") уходил на этот перерыв с сожалением. Но я уверен, что он сейчас подзарядится и его эмоций хватит, чтобы так же вдохновлять своих ребят. Хотя есть, на мой взгляд, и проблема. Как Семину удастся решить вопрос, когда вернутся в строй ЧорлукаАри и форму наберет Виталий Денисов? Просто сейчас у "Локо" так отлажен механизм, что вставь туда новую деталь, и он может забарахлить. И если тренер сможет сделать так, чтобы лидеры не бузили, когда не попадают в состав, тогда все будет нормально. Хотя это будет сделать непросто.

– В чем вообще феномен этого "Локо"? Везение?

– Ну какое везение? Случайно выигрывать нельзя, случайно можно только проиграть. Мне кажется, на руку Семину сыграла обстановка вокруг – может быть, серьезного ничего не было, но тот факт, что нужно было доказывать, сыграл важную роль. Многие футбольные люди не верили в него и его "Локомотив". Второе – он хорошо разобрался и правильно использовал свой ограниченный ресурс. И многие игроки, которых уже списали, поверили в себя, а вдохновение и кураж окрылили команду. И получается, что в "Локо" сложилась гармония, оркестр заиграл, а дирижер держит этот уровень. (Андрей СИЗЯКИН)

Валерий Непомнящий
ФК Томь
0
Читайте также
Почему возникает головокружение? Мнение экспертов
Война с Влашичем, зарплата меньше, чем у Кокорина. Подробности контракта и роль Миранчука в «Торино»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент "Урала": "Согласен, что не нужно привозить откровенный хлам. Но критерии на легионеров надо смягчать"

Сергей Прядкин: "Может, стоит сделать шаг назад и сократить два-три клуба?"
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости