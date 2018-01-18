Валерий Непомнящий: "Феномен этого "Локо" не в везении"
Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий в интервью "СЭ" рассказал о том, что "Локомотив" вряд ли кто-то догонит. При этом у железнодорожников есть проблема - предстоит внедрять травмированных футболистов.
– "Локомотив" уже никто не догонит в этом сезоне?
– С прогнозами у меня очень-очень плохо. По идее не предполагается, что кто-то догонит, но футбол хорош своей непредсказуемостью. Я понимаю, что Юрий Павлович (Семин. – Прим. "СЭ") уходил на этот перерыв с сожалением. Но я уверен, что он сейчас подзарядится и его эмоций хватит, чтобы так же вдохновлять своих ребят. Хотя есть, на мой взгляд, и проблема. Как Семину удастся решить вопрос, когда вернутся в строй Чорлука, Ари и форму наберет Виталий Денисов? Просто сейчас у "Локо" так отлажен механизм, что вставь туда новую деталь, и он может забарахлить. И если тренер сможет сделать так, чтобы лидеры не бузили, когда не попадают в состав, тогда все будет нормально. Хотя это будет сделать непросто.
– В чем вообще феномен этого "Локо"? Везение?
– Ну какое везение? Случайно выигрывать нельзя, случайно можно только проиграть. Мне кажется, на руку Семину сыграла обстановка вокруг – может быть, серьезного ничего не было, но тот факт, что нужно было доказывать, сыграл важную роль. Многие футбольные люди не верили в него и его "Локомотив". Второе – он хорошо разобрался и правильно использовал свой ограниченный ресурс. И многие игроки, которых уже списали, поверили в себя, а вдохновение и кураж окрылили команду. И получается, что в "Локо" сложилась гармония, оркестр заиграл, а дирижер держит этот уровень. (Андрей СИЗЯКИН)
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0