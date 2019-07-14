Валерий Масалитин: "Вместо Влашича надо было приобретать двух-трех игроков на проблемные позиции"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал "СЭ" поражение армейцев в 1-м туре РПЛ от "Крыльев Советов" (0:2). Дублем в составе самарской команды отметился форвард Александр Соболев.

– Ничего не создали, за исключением удара Бийола, – сказал Масалитин. – Владели инициативой, но не смогли ее воплотить в опасные моменты и голы. Эта болезнь была и осталась, к сожалению.

– Не режет глаза, что забивать гол выходит номинальный опорник Бийол?

– Надо было освежать игру и выпускать того же Нисимуру пораньше, Бийола, чтобы на него грузили и он боролся. Это все наиграно у армейцев. Но сзади снова проходной двор устроили. Ребята высоченные, когда мяч летит, они не могут рассчитать траекторию. Соболев принимает круглого на грудь, разворачивается и бьет. Ладно был бы какой-то маленький и юркий нападающий, а тут такой же комплекции и фактуры футболист. И в моменте со вторым голом то же самое. Чистейший провал в обороне.

– Не страшно, что в обороне творится такое, а позиционных атак фактически нет?

– Турнир в Австрии показал все слабости. Эти проблемы как были в прошлом сезоне, так они и остались. Ничего не изменилось. Да, ребята стали опытнее, взрослее, но от этого ЦСКА не стал лучше играть. Может быть, разыграются, первый матч не говорит ни о чем. Будем надеяться, что так и произойдет.

– С таким составом можно на что-то претендовать?

– Думаю, что только на пятерку. Если не произойдет какое-нибудь серьезное усиление и ЦСКА не найдет забивного форварда, левого вингера. С данным составом, когда начнутся игры Лиги Европы, ЦСКА может еще больше поплыть.

– Кресло под Виктором Гончаренко не начинает качаться?

– По контракту у него остался сезон. Он до зимней паузы, если не будет провала, останется. А потом посмотрят по результату. Самое главное, армейцы не могут перестроиться на ту систему игры, когда только Виктор пришел. Надо начинать меняться и переходить на другую тактику, чем-то удивлять. А так, весенняя часть была провалена. Сезон начали поражением....

– Не слишком ли надеются на Влашича?

– Никола, когда только пришел, был очень хорошим приобретением, который реально помог. Весной он стал играть по-другому. Сейчас он снова набирает форму, потому что не готовился к чемпионату. Вместо него надо было приобретать двух-трех хороших игроков на проблемные позиции. За такие деньги можно было потратиться на других людей. В средней линии перебор у ЦСКА. Обляков, Ахметов, Фернандес – игроки сборной. Им надо находить место на поле, надо давать играть. Если Ильзат снова будет исполнять роль опорного полузащитника, то снова начнет терять мячи, обрезать, фолить. Его надо двигать ближе к нападающим.

Первый блин комом. Но усиление должно быть обязательно. Если придет форвард, может, по другой схеме будут играть. Надо что-то делать. Такая игра в обороне, с такими ошибками.... Ждали Васина, а он вышел и два получили. (Арман Мкртчян)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр