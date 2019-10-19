Валерий Карпин: «Зенит» априори является фаворитом в игре с «Ростовом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 13-го тура чемпионата России против «Зенита» поделился ожиданиями от встречи. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 19.00 (мск).

— Оценку состоянию игроков после паузы на сборные надо будет давать после игры, — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер». — Рагнар вернулся травмированным, поэтому его нет в заявке. Все прилетели в разных состояних. Шомуродов вообще летел с Сингапура. Все собрались вместе, но состояния у игроков разные, все работают в таких условиях.

Эмоциональное выгорание у Ионова после игр сборной России? Не могу сказать, что почувствовал, что он ведет себя не так после выхода на чемпионат Европы-2020. В игре все увидим.

«Ростов» может считаться фаворитом в игре с «Зенитом»? Мы фавориты с «Зенитом» в Санкт-Петербурге? Естественно, что они фавориты, это априори, учитывая бюджет этой команды и где проходит игра.

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