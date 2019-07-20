Валерий Карпин: "Ростов" должен был матч со "Спартаком" выигрывать, а не спасать"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин считает, что его команда должна была обыгрывать "Спартак" в матче 2-го тура чемпионата России. Встреча закончилась вничью со счетом 2:2, причем ростовчане сравняли в компенсированное время.

– Мы должны были выигрывать. Но не смогли, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Карпин. – Почему? Мы недосмотрели на стандарте. Есть ли проблемы со стандартами? 80 процентов голов забиваются либо со стандартов, либо после подач.

Когда поняли, что можем спасти матч? Мы, по идее, эту игру должны были выигрывать, а не спасать.