Валерий Карпин: «Хуже игры «Ростова» в этом сезоне однозначно не было»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения в гостевом матче 13-го тура РПЛ от «Зенита» (1:6) признался, что сильно разочарован выступлением своих игроков.

— Что с Сигурдссоном? Он восстановился после простуды?

— После простуды восстановился. Он играл за сборную, заменился на 68-й минуте.

— Тогда почему Хаджикадунич вышел, а не Вилюш?

— Если бы мы думали, что Вилюш сильнее, то играл бы он. В чем конкретно он сильнее? Вилюш все еще восстанавливается, это не тот Мачей, который играл до травмы. Он работает потихоньку. Ему тяжело, но работает.

— Это худшая в сезоне игра «Ростова»?

— Хуже однозначно не было. Особенно первый тайм — по качеству игры. Даже если бы мы проиграли 0:1, это был худший первый тайм за последние полтора-два года.

— Бабурин пропускал в ближний угол. Сохранит ли он форму?

— Вы про какой гол?

— Про два. Когда забивали Азмун и Караваев.

— И это ближний? Со скольки метров он пропустил?

— С близкого расстояния.

— Не в ближний, так в дальний бы забили! Дело не в Бабурине, а дело в том, что допустили такие удары. (Гоша Чернов)