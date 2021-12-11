Валерий Гладилин назвал «Зенит» фаворитом в матче с «Динамо»
Заслуженный тренер России Валерий Гладилин заявил, что «Зенит» выглядит фаворитом в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо».
«На мой взгляд, «Зенит» остается фаворитом в матче с «Динамо». На стороне петербургского клуба более стабильный состав и опытные игроки. Полагаю, «Зенит» успеет восстановить футболистов, которые получили травмы в матче с «Челси». Например, это касается форварда Сердара Азмуна. У «Динамо» тоже хорошая команда. В ней играют молодые футболисты, которые бегут вперед с горящими глазами, много импровизируют, но им не достает опыта. Более того, чтобы сохранить первое место перед зимней паузой, «Зениту» достаточно сыграть вничью. Не думаю, что команда Сергея Семака будет играть в яркий, атакующий футбол. Это будет достаточно закрытая игра. У каждой из команд есть свои сильные стороны. В целом шансы 50 на 50, но в плане результата я больше отдаю предпочтение «Зениту», — сказал Гладилин Betonmobile.ru.
Матч 18-го тура чемпионата России «Динамо» — «Зенит» состоится в воскресенье, 12 декабря на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 14.00 (мск).
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