Валерий Газзаев дал прогноз на матч "Спартак" - ЦСКА

Бывший главный тренер армейцев и сборной России Валерий Газзаев в интервью "СЭ" поделился мнением о центральном матче 22-го тура "Спартак" - ЦСКА.

– Олег Романцев в интервью "СЭ" предположил, что "Спартак" победит с перевесом в один мяч. Ваш прогноз?

– Олег Иванович по-другому сказать не мог (улыбается). Результат предсказать очень сложно. Это дерби. Команды находятся примерно в одинаковом состоянии – и по игре, и по результатам. Не думаю, что нас ждет ничья. Она никому здесь не нужна. Надеюсь, ЦСКА после "Уфы" покажет совсем другой настрой и качество футбола. Рассчитываю на победу армейцев.

– С каким счетом?

– С перевесом в один мяч. Посмотрим, кто из нас с Олегом Ивановичем победит на этот раз (улыбается). (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Газзаева

"Спартак" – ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)