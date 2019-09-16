Вадим Евсеев рассказал об остановке мяча: пятой точкой

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после ничьей с «Динамо»? (0:0) в матче 9-го тура РПЛ прокомментировал остановку мяча пятой точкой во втором тайме.

— Вы уже стали хитлайнером после остановки мяча. Еще много в запасе таких финтов.

— В какой карьере? Тренера? Если вы помните, кто-то из «Крыльев Советов» это использовал — игроки ЦСКА на него напали. Вы все эти моменты помните, а у нас многие футболисты не знают, кто такой Черенков. Не надо жить воспоминаниями, но надо помнить. Что касается вашего спича — так получилось, так сложилось.

— Это уже вирусное видео.

— Мне важно набрать очки. Видите, судья нас сегодня взбодрил, мы проснулись. (Константин Колмаков)

Евсеев во время матча с «Динамо» остановил мяч пятой точкой. Эффектно?