Вадим Евсеев: «Хорошо играть не значит, что очень хорошо. Дал вам фразу, теперь будете думать»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев доволен игрой команды в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита» (0:0). В первом круге петербуржцы также не смогли забить сопернику и уступили 0:1.

— Очко набрали, значит я доволен, — сказал Евсеев в эфире «Матч премьер». — Если «Зенит» за две игры не забил нам ни одного мяча, чем можно быть недовольным? Доволен футболистами, доволен самоотдачей. Я перед матчем говорил: «Хорошо играть не значит, что очень хорошо». Видите, еще одну фразу вам дал, будете думать.

Мы понимаем силу «Зенита». Когда во втором тайме выпустили Ерохина, передвинули Малкома, мы тоже перестроились. Терпели. Это футбол.