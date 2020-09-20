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Вадим Евсеев: «Есть вопросы к тем, кто выходит на замену»

19:22
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в восьмого туре Тинькофф чемпионата России.

— Претензии только к результату. Самоотдачи и эмоций хватало, — цитирует Евсеева «ГорОбзор.Ру». — Есть вопросы к тем, кто выходит на замену, так выходить нельзя. Мы должны быть все едины, выходящие на замену должны добавлять активности и агрессии. Если будет играть только 11 человек, то это не команда. Нужно добавлять активности и агрессии, соперник сумел это сделать.

— Успели разобрать пропущенный гол? Там было много футболистов «Уфы» и мало игроков ЦСКА.

— Вот именно. Было много игроков, но они смогли спокойно принять, войти в штрафную.

— Впервые за долгое время на поле появился Дмитрий Сысуев. Когда он сможет выйти с первых минут?

— Будем выстраивать игру, и может быть в стартовом составе.

— Много говорится о том, что команде нужно усиление. Будет ли оно?

— У меня есть игроки, которые играют, вы видели их сегодня на поле. Я и тренерский штаб может рассчитывать только на них. А кто появится — вопрос не ко мне.

Дополнительная информация:

https://gorobzor.ru/novosti-sporta/novosti-futbola/47172-vadim-evseev-est-voprosy-k-tem-kto-vyhodit-na-zamenu

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